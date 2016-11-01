Уволенного Путиным прокурора заподозрили в крупных взятках

Следственный комитет России заподозрил бывшего прокурора Ленинградской области Станислава Иванова в получении взяток на общую сумму не менее 20 миллионов рублей.

В отношении Иванова возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ, сообщается на сайте ведомства.

Согласно данным предварительного следствия, экс-прокурор в 2014-2016 года ежемесячно получал от одного из предпринимателей взятки в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Эти средства выплачивались ему за общее покровительство и попустительство по службе.

Кроме того, предприниматель купил Иванову автомобиль «Тойота Камри», в течение двух лет оплачивал парковочное место, а также оплатил как минимум две турпутевки за границу для семьи прокурора.

Следствие направило в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста.

Иванов был уволен со своего поста накануне в соответствии с указом президента России Владимира Путина.