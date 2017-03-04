Увидеть «Королеву ночи» в Ботаническом саду МГУ выстроились длинные очереди
В Ботаническом саду МГУ расцвели черные тюльпаны и подснежники. Чтобы попасть в оранжерею, люди стоят в очереди от 1 часа до 1,5.
Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу «Аптекарского огорода» при МГУ.
Сейчас в оранжерее расцвели черные тюльпаны редкого сорта «Королева ночи». Директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм рассказал, что «при определенном освещении эти тюльпаны чернее ночи».
Недавно в Ботаническом саду распустились первые подснежники. Также гости «Аптекарского огорода» до 2 апреля смогут увидеть орхидеи и хищные растения.
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