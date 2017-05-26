В ОП увидели «руку США» в инциденте с высылкой дипломатов из Эстонии
Российские дипломаты могли быть высланы из Эстонии по указке Вашингтона. Такое предположение высказала глава комиссии Общественной палаты (ОП) России по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина.
Она назвала решение Таллина недальновидным и несамостоятельным. Сутормина полагает, что эстонские власти действовали по наущению американских кураторов.
«Подобные провокации — стандартный информационный механизм, по крайней мере для прежней администрации», - цитирует представителя ОП РИА «Новости».
Ранее стало известно, что власти Эстонии потребовали от генконсула России в Нарве Дмитрия Казеннова и консула Сергея Сургаева покинуть территорию страны. В МИД России назвали произошедшее недружественным шагом и пообещали дать адекватный ответ.
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