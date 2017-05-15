США увидели в действиях КНДР угрозу России

Северная Корея угрожает США, Японии, а также России и Китаю, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

В связи с этим он призвал Китай и Россию, сделать все, что возможно, относительно санкций, чтобы помочь возвращению стабильности на полуострове.

В ночь на 14 мая КНДР запустила очередную ракету, которая, пролетев за полчаса около 800 километров, упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова. Президент России Владимир Путин осудил действия руководства КНДР, отметив, что ничего хорошего в этом нет, сообщает «РИА Новости».

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