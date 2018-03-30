РЖД увеличит число «Сапсанов» во время ЧМ-2018
Между Москвой и Санкт-Петербургом во время проведения ЧМ-2018 по футболу будут запущены 30 «Сапсанов» в сутки.
В частности, поезда под номерами с 761 по 764, которые сейчас ходят только по выходных дням, будут курсировать между городами ежедневно. Часть поездов будут сдвоенными – по 20 вагонов, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Билеты на дополнительные поезда в период с 15 июня по 13 июля уже доступны в продаже. Их можно приобрести как в кассах дальнего следования, так и в интернете.
Следующая новость Россияне стали съедать почти по 25 кило сладкого в год
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии