РЖД увеличит число «Сапсанов» во время ЧМ-2018

Между Москвой и Санкт-Петербургом во время проведения ЧМ-2018 по футболу будут запущены 30 «Сапсанов» в сутки.

В частности, поезда под номерами с 761 по 764, которые сейчас ходят только по выходных дням, будут курсировать между городами ежедневно. Часть поездов будут сдвоенными – по 20 вагонов, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Билеты на дополнительные поезда в период с 15 июня по 13 июля уже доступны в продаже. Их можно приобрести как в кассах дальнего следования, так и в интернете.