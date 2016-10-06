В МГУ увеличат мощность суперкомпьютера "Ломоносов"

Специалисты МГУ намерены усилить мощность суперкомпьютера «Ломоносов» практически вдвое. Об этом сообщил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.

Он отметил, что МГУ в России являемся основным центром, который имеет в своем арсенале суперкомпьютер.

«Он самый сильный, самый мощный в России и один из мощнейших в мире. Это суперкомпьютер "Ломоносов". Он наращивает свою мощность, и в ближайшие дни мы почти удваиваем его мощность», — отметил ректор вуза, добавив, что задачи, которые решает суперкомпьютер, являются важными фундаментальными задачами науки, сообщает ТАСС.

Напомним, суперкомпьютер «Ломоносов» установлен в МГУ в 2009 году. Он относится к уникальным системам высшего диапазона производительности. Сейчас, согласно информации университетского сайта, этот суперкомпьютер содержит 6654 вычислительных узла и более 94 тысяч процессорных ядер.

Такие параметры позволили устройству занять 13–е место в списке самых мощных компьютеров мира в июне 2011 года