Утверждены основы пограничной политики России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором закреплены основы пограничной политики страны и поручил кабмину обеспечить его исполнение.

К числу главных задач документ относит выявление и нейтрализацию угроз суверенитету страны и предотвращение вооруженных конфликтов и пограничных инцидентов.

В указе отмечено, что в настоящее время изменился характер вызовов и угроз в пограничном пространстве в связи с наращиванием НАТО сил у российских рубежей и напряженностью на отдельных участках границ стран СНГ.

Главными угрозами в документе названы территориальные притязания сопредельных государств и желания отдельных стран и мировых корпорация обладать ресурсами Арктики и дальнего Востока, сообщает телеканал «360».