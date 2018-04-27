Утверждены основы пограничной политики России
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором закреплены основы пограничной политики страны и поручил кабмину обеспечить его исполнение.
К числу главных задач документ относит выявление и нейтрализацию угроз суверенитету страны и предотвращение вооруженных конфликтов и пограничных инцидентов.
В указе отмечено, что в настоящее время изменился характер вызовов и угроз в пограничном пространстве в связи с наращиванием НАТО сил у российских рубежей и напряженностью на отдельных участках границ стран СНГ.
Главными угрозами в документе названы территориальные притязания сопредельных государств и желания отдельных стран и мировых корпорация обладать ресурсами Арктики и дальнего Востока, сообщает телеканал «360».
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