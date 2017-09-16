Утверждена стратегия развития янтарной отрасли до 2025 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил стратегию развития янтарной отрасли до 2025 года.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров. В документе отмечается, что стратегия будет реализована в два этапа. Первый этап подразумевает увеличение переработки янтаря в России. На втором этапе планируется догнать страны-лидеры по показателям выпуска готовой продукции из янтаря.

Такой подход, по мнению правительства, приведет к увеличению количества переработанного сырья, повысит экспортные возможности предприятий и создаст условия для их модернизации.

В августе кабмин утвердил паспорт проекта по созданию новых поликлиник, что приведет к сокращению времени ожидания в очередях ко врачу, времени записи и самих очередей у кабинетов. Ожидается, что к 2022 году около 4 тыс. поликлиник будут оказывать услуги новой модели.

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