Утвержден состав экипажа новой экспедиции на МКС

Утверждены основной и дублирующий экипажи пилотируемого корабля «Союз МС-07», который 17 декабря отправится к Международной космической станции (МКС).

Об этом «Интерфаксу» сообщили в Роскосмосе.

В состав основного экипажа вошли космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи. Дублирующий экипаж представляют космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавт NASA Джанетт Эппс и астронавт ESA Александр Герст.

Запуск «Союз МС-07» запланирован на 17 декабря в 10:21 по московскому времени. Стыковка корабля с МКС состоится 19 декабря в 11:43.

Ранее на Землю возвратилась 53-я экспедиция МКС.