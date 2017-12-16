Утвержден состав экипажа новой экспедиции на МКС
Утверждены основной и дублирующий экипажи пилотируемого корабля «Союз МС-07», который 17 декабря отправится к Международной космической станции (МКС).
Об этом «Интерфаксу» сообщили в Роскосмосе.
В состав основного экипажа вошли космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи. Дублирующий экипаж представляют космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавт NASA Джанетт Эппс и астронавт ESA Александр Герст.
Запуск «Союз МС-07» запланирован на 17 декабря в 10:21 по московскому времени. Стыковка корабля с МКС состоится 19 декабря в 11:43.
Ранее на Землю возвратилась 53-я экспедиция МКС.
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