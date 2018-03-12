Утвержден перечень профессий для «альтернативщиков»

Министр труда и социального развития Максим Топилин утвердил новый перечень профессий для тех, кто выберет прохождение альтернативной службы вместо военной.

В новом списке сократилось количество организаций, в которых можно пройти альтернативную службу – с 685 до 647 – однако при этом почти до пяти тысяч возросло число вакансий.

Призывники, не приемлющие службы с оружием в руках, могут поработать водителями, поварами, официантами, уборщиками мусоропроводов, курьерами, санитарами в ветклиниках, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на приказ Минтруда.