Утвержден новый глава Госдепартамента США

Сенат США утвердил кандидатуру Майка Помпео в качестве главы внешнеполитического ведомства.

Свои голоса Помпео отдали большинство из 100 сенаторов. Перед этим голосование проводилось в комитете сената по иностранным делам. Там его кандидатура победила с минимальным перевесом, передает РИА «Новости».

В должность Помпео вступит после приведения его к присяге. Ранее он заявлял, что заняв пост главы Госдепартамента продолжит политику, направленную на ужесточение санкций в отношении России.