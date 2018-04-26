Утвержден новый глава Госдепартамента США
Сенат США утвердил кандидатуру Майка Помпео в качестве главы внешнеполитического ведомства.
Свои голоса Помпео отдали большинство из 100 сенаторов. Перед этим голосование проводилось в комитете сената по иностранным делам. Там его кандидатура победила с минимальным перевесом, передает РИА «Новости».
В должность Помпео вступит после приведения его к присяге. Ранее он заявлял, что заняв пост главы Госдепартамента продолжит политику, направленную на ужесточение санкций в отношении России.
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