Утвержден график праздников на 2018 год

В следующем году жители России будут отдыхать 28 дней, следует из проекта Минтруда, одобренного трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

Если документ будет утвержден правительством, то субботу и воскресенье 6-7 января перенесут на 9 марта и 2 мая.

Кроме того, выходные с субботы 28 апреля, 9 июня и 29 декабря будут перенесены на понедельники 30 апреля, 11 июня и 31 декабря.

Так, если проект Минтруда будет утвержден, то россияне будут отдыхать с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года; с 23 по 25 февраля; с 8 по 11 марта; с 29 апреля по 2 мая; 9 мая; с 10 по 12 июня и с 3 по 5 ноября.

При этом, депутаты Госдумы предложили отменить новогодние каникулы и сделать выходными днями 31 декабря, 18 марта и 7 ноября, сообщает «РИА Новости».

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Места: Россия
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