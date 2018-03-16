Утрата гиппокама делает мужчин реалистами

Мужчины, лишившиеся части гиппокама, меньше мечтают и чаще думают о настоящем.

Специалисты Оксфордского университета и Лондонского университетского колледжа провели эксперимент, в котором участвовали 18 мужчин в возрасте около 57 лет. У шестерых из них объем гиппокама был ниже нормы в следствие перенесенного редкого заболевания.

В ходе исследования испытуемым делали магнитно-резонансную томографию (МРТ), электроэнцефалографию (ЭЭГ) и ряд других диагностических процедур. В перерывах их неожиданно спрашивали, о чем они думают и как именно это делают.

Выяснилось, что мужчины с нормальным объемом гиппокама «витали в облаках» - думали о прошлом или будущем, представляя себе соответствующие визуальные картины. Те же, кто имел меньший объем гиппокама, предпочитали думать о происходящем в данный момент, причем, при помощи слов, а не образов.

На основании результатов эксперимента исследователи сделали вывод о том. что гиппокам является основной структурой в формировании мыслей во время грез, а также обеспечивает долговременную память, сообщает издание Journal of Neuroscience.

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