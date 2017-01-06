В СКР уточнили версию гибели четырех человек в Красноярске

Следствие отрабатывает версию о том, что четыре человека, погибшие в Красноярске после застолья, могли отравиться не спиртным, а наркотиками.

Алкоголь, изъятый на месте происшествия и отправленный на экспертизу, не содержит метанола и других веществ, опасных для жизни и здоровья человека. В связи с этим выдвинута версия об отравлении наркотическими веществами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СКР по региону.

Ранее сообщалось, что в одном из общежитий Красноярска были обнаружены тела мужчины и трех женщин. Предполагалось, что они отравились алкогольным коктейлем «Тайм аут», который был в числе употреблявшихся ими спиртных напитков.