В СКР уточнили версию гибели четырех человек в Красноярске
Следствие отрабатывает версию о том, что четыре человека, погибшие в Красноярске после застолья, могли отравиться не спиртным, а наркотиками.
Алкоголь, изъятый на месте происшествия и отправленный на экспертизу, не содержит метанола и других веществ, опасных для жизни и здоровья человека. В связи с этим выдвинута версия об отравлении наркотическими веществами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СКР по региону.
Ранее сообщалось, что в одном из общежитий Красноярска были обнаружены тела мужчины и трех женщин. Предполагалось, что они отравились алкогольным коктейлем «Тайм аут», который был в числе употреблявшихся ими спиртных напитков.
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