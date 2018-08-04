В ФНС уточнили размер ставки налога для самозанятых

Замглавы Федеральной налоговой службы Дмитрий Сатин сообщил, что в случае введения нового налогового режима для самозанятых физлица будут платить налог в размере 4%.

Весной Минфин сообщал, что ставка налога составит от 3 до 6%. По словам Сатина, особый спецрежим снизит налоговую нагрузку для самозанятых россиян. Ранее им приходилось подавать декларацию или регистрировать ИП, НДФЛ для граждан составлял 13%. В случае принятия спецрежима россиян ждут послабления.

«Самозанятые граждане при реализации товаров и услуг физическим лицам будут платить налог по ставке 4%, будут освобождены от уплаты страховых платежей (кроме платежей в фонд ОМС), подачи какой-либо отчетности», - приводит слова замглавы ФНС ТАСС.

Технология будет протестирована в Москве, Московской и Калужской областях, а также в республике Татарстан.

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