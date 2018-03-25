В СК РФ уточнили количество погибших и пострадавших при пожаре в Кемерово

Три ребенка и одна женщина погибли при пожаре в торговом центре в Кемерово, еще 26 человек пострадали.

Об этом «РИА Новости» рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Ранее сообщалось о четверых погибших при пожаре детях.

«Предварительно известно о четырех погибших, в том числе троих детях и одной женщине, находившихся в момент пожара в детской игровой комнате, а также 26 человек обратились, либо были госпитализированы в медицинские учреждения города», - сказала она.

В двух кинозалах, расположенных в торговом центре, могло произойти обрушение потолка, добавила Петренко.

Днем 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. В тушении принимают участие 16 единиц техники.