В СК РФ уточнили количество погибших и пострадавших при пожаре в Кемерово
Три ребенка и одна женщина погибли при пожаре в торговом центре в Кемерово, еще 26 человек пострадали.
Об этом «РИА Новости» рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Ранее сообщалось о четверых погибших при пожаре детях.
«Предварительно известно о четырех погибших, в том числе троих детях и одной женщине, находившихся в момент пожара в детской игровой комнате, а также 26 человек обратились, либо были госпитализированы в медицинские учреждения города», - сказала она.
В двух кинозалах, расположенных в торговом центре, могло произойти обрушение потолка, добавила Петренко.
Днем 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. В тушении принимают участие 16 единиц техники.
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