В МИД РФ уточнили число депортируемых из США дипломатов

Соединенные Штаты вместе с признанными персонами нон-грата российскими дипломатами должны покинуть также члены их семей. Таким образом число депортируемых из США граждан РФ составляет 96 человек. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- 29 декабря администрация США озвучила решение о том, что более 30 российских дипломатов должны покинуть территорию Соединенных Штатов. Речь идет не только о дипломатах, но и о членах их семей. Это 96 человек, включая детей школьного и дошкольного возраста, - цитирует Захарову ТАСС.

По словам главы департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства, среди тех, кого США выдворили из страны, есть дипломаты, которые прибыли в страну только два месяца назад.

- Согласно тем данным, которые послужили основой для принятия решения администрацией США - это данные спецслужб, что российские дипломаты якобы участвовали в некой работе по срыву проведения выборов президента США. В качестве дат называются 2015 год и весна 2016 года. Я хотела бы отметить, что в список дипломатов и сотрудников дипломатических ведомств на территории США (которые объявлены персонами нон грата) попали люди, которые работают в Америке буквально два месяца, - подчеркнула Захарова.

- Каким образом они могли быть задействованы технологически в подрыве американских выборов, о чем говорят спецслужбы, указывая в качестве даты весну 2016 года, вообще непонятно, - добавила дипломат.