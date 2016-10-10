ЕС уточнил требования к Украине для получения второго транша на 600 млн евро

Выступая на пресс-конференции, глава представительства Евросоюза на Украине Юг Мингарелли заявил, что для получения второго транша макрофинансовой помощи украинское правительство обязано выполнить два условия.

- Мы уже предоставили Украине первый транш в размере 600 миллионов евро и ожидаем второй транш, тоже в 600 миллионов евро. Остается два условия, которые еще необходимо выполнить: первое – это отмена запрета на экспорт леса, и второе – это выплата социальной помощи внутренним переселенцам, - цитирует Мингарелли ТАСС.

По словам посла ЕС, эти вопросы уже обсуждаются с украинской властью.

Ранее, 13 сентября, посол Мингарелли заявил, что главным условием предоставления Украине очередного транша является принятие Верховной радой закона о Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики. Украинский парламент 22 сентября принял закон «О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг», которым определена процедура формирования и работы регулятора в сфере энергетики.

Представительство Евросоюза приветствовало данное решение парламента, однако обещанные средства не были выделены.

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Теги:
Места: Украина, ЕС
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