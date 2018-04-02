Уточнено количество пострадавших в Ереване
В результате взрыва в ресторане в центре армянской столицы пострадали восемь человек, а не девять, как сообщалось ранее.
В МЧС республики рассказали, что в числе пострадавших трое 5-летних граждан России, двое 24-летних иранцев, а также двое местных детей и девушка 19 лет, сообщает РИА «Новости».
У пострадавших диагностированы осколочные ранения. Медикам пришлось наложить им швы.
Инцидент произошел несколько часов назад. В местной полиции сообщили, что взорвался кислородный баллон.
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