Уточнено количество пострадавших в Ереване

В результате взрыва в ресторане в центре армянской столицы пострадали восемь человек, а не девять, как сообщалось ранее.

В МЧС республики рассказали, что в числе пострадавших трое 5-летних граждан России, двое 24-летних иранцев, а также двое местных детей и девушка 19 лет, сообщает РИА «Новости».

У пострадавших диагностированы осколочные ранения. Медикам пришлось наложить им швы.

Инцидент произошел несколько часов назад. В местной полиции сообщили, что взорвался кислородный баллон.