За утилизацию крупной бытовой техники придется платить

Введение утилизационного сбора решит проблему крупных бытовых отходов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством палат Федерального собрания.

По его словам, надо подумать, чтобы не обременять экономику и производителей.

«У нас в автоотрасли существует же утилизационный сбор. И он дает возможность создавать соответствующие кластеры производства по утилизации и переработке машин, которые вышли из употребления», - сказал Путин.

В ходе встречи перед президентом выступил председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, который обратил внимание на проблему скопления во дворах выброшенных телевизоров, холодильников, диванов и другой крупной бытовой техники. Он предложил проработать тематику ответственности для тех, кто выбрасывает крупногабаритные предметы, сообщает «Интерфакс».

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