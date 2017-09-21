Утилизационный сбор авто будет расти в России ежегодно
Минфин РФ проектирует индексацию утилизационного сбора на период с 2018-2020 годы, как на российские автомобили, так и на импортные.
Сбор может быть увеличен на 15% с 1 января 2018 года, что принесет бюджету более 28 млрд рублей за год. При этом общие поступления от утилизационного сбора в 2018 году вырастут на 58,4 млрд рублей - до 223,4 млрд рублей, а в 2019 году уже до 259,8 млрд рублей.
На данный момент проект дорабатывается и его результат Госдума оценит 22 сентября.
Утилизационный сбор платят автопроизводители, как импортирующие автомобили на территорию РФ, так и локализованные в России.
Базовая ставка для легковых машин - 20 тысяч рублей, для грузовиков и автобусов - 150 тысяч рублей, отмечает ТАСС.
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