Утилизационный сбор авто будет расти в России ежегодно

Минфин РФ проектирует индексацию утилизационного сбора на период с 2018-2020 годы, как на российские автомобили, так и на импортные.

Сбор может быть увеличен на 15% с 1 января 2018 года, что принесет бюджету более 28 млрд рублей за год. При этом общие поступления от утилизационного сбора в 2018 году вырастут на 58,4 млрд рублей - до 223,4 млрд рублей, а в 2019 году уже до 259,8 млрд рублей.

На данный момент проект дорабатывается и его результат Госдума оценит 22 сентября.

Утилизационный сбор платят автопроизводители, как импортирующие автомобили на территорию РФ, так и локализованные в России.

Базовая ставка для легковых машин - 20 тысяч рублей, для грузовиков и автобусов - 150 тысяч рублей, отмечает ТАСС.