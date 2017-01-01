Устюгов выиграл вторую гонку подряд на лыжной многодневке «Тур де Ски»
Россиянин Сергей Устюгов победил в масс-старте классическим стилем на дистанции 10 км на втором этапе многодневной лыжной гонки «Тур де Ски», которая проходит в швейцарском Валь-Мюстере.
Устюгов на 1,9 секунды опередил норвежца Мартина Сундбю и на 2,3 секунды его соотечественника Дидрика Тонсета, - сообщает ТАСС.
Ранее, в субботу россиянин стал победителем в спринтерской гонке и в общем зачете после двух этапов «Тур де Ски» опережает на 8,2 секунды итальянца Федерико Пеллегрино и на 13,8 секунды - норвежца Финна Хогена Крога.
Следующий этап многодневки состоится 3 января, лыжники будут соревноваться в скиатлоне.
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