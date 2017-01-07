Устюгов пришел вторым в масс-старте на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов стал вторым в масс-старте на шестом этапе многодневной гонки «Тур де Ски».

Дистанцию в 15 километров россиянин преодолел за 40 минут и 42,2 секунды, уступив чуть более двух секунд норвежскому спортсмену Мартину Сундбю. Третьим к финишу пришел финский лыжник Матти Хейккинен, передает ТАСС.

Россиянин Андрей Ларьков финишировал пятым, отстав от лидера более чем на три секунды. Еще один российский спортсмен Александр Бессмертных занял восьмое место.

Ранее Устюгов одержал пять побед подряд в многодневной гонке и в настоящее время сохраняет лидерство в общем зачете.