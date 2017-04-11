Устроивший взрыв в метро Петербурга был депортирован из Турции
Предполагаемый исполнитель теракта в петербургском метро Акбаржон Джалилов в декабре прошлого года был депортирован из Турции.
Точные сроки его пребывания в Турции не известны. Однако по данным газеты Yeni Akit, Джалилов был внесен в черный список, но еще год после этого находился на территории страны, передает URA.RU.
В итоге, когда он решил выехать, ему предложили выбирать между крупным штрафом и депортацией. Имел ли он какие-либо связи с местным подпольем, издание не указывает.
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