Устроивший взрыв в метро Петербурга был депортирован из Турции

Предполагаемый исполнитель теракта в петербургском метро Акбаржон Джалилов в декабре прошлого года был депортирован из Турции.

Точные сроки его пребывания в Турции не известны. Однако по данным газеты Yeni Akit, Джалилов был внесен в черный список, но еще год после этого находился на территории страны, передает URA.RU.

В итоге, когда он решил выехать, ему предложили выбирать между крупным штрафом и депортацией. Имел ли он какие-либо связи с местным подпольем, издание не указывает.