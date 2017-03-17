Устроивший стрельбу французский школьник мстил одноклассникам за насмешки
Французский школьник, устроивший стрельбу в одной из школ города Грас, решил таким способом отомстить одноклассникам за насмешки.
По данным главы региона, у 17-летнего подростка были психологические проблемы, и одноклассников он расстрелял из мести.
В связи с этим версию теракта власти не рассматривают.
16 марта школьник открыл огонь по учащимся и преподавателям учебного заведения. По последним данным, в результате стрельбы пострадали восемь человек, в том числе директор лицея. Подросток сдался полиции. При нем обнаружили пистолет, револьвер, помповое ружье и две гранаты, сообщает «ТВ Центр».
Следующая новость Болгария отозвала посла из Турции
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии