Устроивший стрельбу французский школьник мстил одноклассникам за насмешки

Французский школьник, устроивший стрельбу в одной из школ города Грас, решил таким способом отомстить одноклассникам за насмешки.

По данным главы региона, у 17-летнего подростка были психологические проблемы, и одноклассников он расстрелял из мести.

В связи с этим версию теракта власти не рассматривают.

16 марта школьник открыл огонь по учащимся и преподавателям учебного заведения. По последним данным, в результате стрельбы пострадали восемь человек, в том числе директор лицея. Подросток сдался полиции. При нем обнаружили пистолет, револьвер, помповое ружье и две гранаты, сообщает «ТВ Центр».