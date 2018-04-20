Устроивший резню башкирский школьник отправлен в СИЗО
Ученик стерлитамакской школы, напавших с ножом на педагога и одноклассников, отправлен под арест.
Мера пресечения избрана на два месяца, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.
Нападение произошло 18 апреля во время урока информатики. 17-летний подросток нанес множественные ранения учителю, одной из одноклассниц, а затем попытался устроить пожар в классе и покончить с собой. Ни то, ни другое ему не удалось. В число пострадавших входит еще одна школьница, которая выпрыгнула из окна класса при срабатывании пожарной сигнализации.
По факту инцидента возбуждены два уголовных дела – о покушении на убийство и халатности чиновников из органов профилактики. Следствию удалось установить, что директор школы был предупрежден о намерениях подростка.
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