Устроившие ДТП с детьми в ХМАО водители задержаны

Водители автобуса и грузовика, устроившие ДТП в ХМАО со смертельным исходом, грубо нарушили правила дорожного движения, и были задержаны.

В ходе допроса водители дали противоречивые показания относительно местонахождения транспортных средств в момент столкновения.

В аварии с участием автобуса, перевозившего детей, и грузовика погибли 12 человек, еще 11 человек находятся в больницах с тяжелыми травмами. Врачи уже прооперировали десять человек, выполнено шесть больших и пять малых операций. В аварии пострадали также более 20 человек.

В автобусе находилась детская команда, которая возвращалась с соревнований по спортивной акробатике из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 264 УК РФ и ч.3 ст. 238 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщает «Федерал пресс».

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