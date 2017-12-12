Устроившему взрыв в Нью-Йорке предъявили обвинения

Выходцу из Банладеш Акайеду Уллаху, устроившему взрыв на Манхэттене, предъявлен ряд обвинений в терроризме.

Три из них – на уровне штата и пять – на федеральном. Следователям он заявил, что преступление совершил для ДАИШ (террористическая группировка, запрещенная в России).

Незадолго до взрыва Уллах написал в Facebook президенту США: «Трамп, ты не сумел защитить свой народ», передает CNN.

Взрыв прогремел 11 декабря. В результате пострадали четыре человека, включая самого террориста.Он в настоящее время находится в больнице.