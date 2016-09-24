Устроившего ДТП с тремя погибшими полицейского уволили
Сотрудник правоохранительных органов, виновный в ДТП с тремя жертвами, уволен в Подмосковье. Происшествие случилось сегодня на трассе М-8.
– В настоящий момент сотрудник, находившийся за рулем, уже уволен из органов внутренних дел. Кроме того, будут уволены его руководители - начальник отдела полиции по городскому округу "Ивантеевка", а также его заместитель, – рассказали в правоохранительных органах Московской области.
Ранее сообщалось, что утром 24 сентября на трассе М-8 полицейский за рулем автомобиля нарушил правила дорожного движения и столкнулся с машиной, в которой находились двое взрослых и двое детей. В результате происшествия три человека погибли. Оказалось, что сотрудник полиции был пьян, напоминает ТАСС.
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