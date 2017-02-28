Устойчивые к антибиотикам микробы поразили Россию

Российские ученые обнаружили на территории РФ три самых опасных микроба из списка, опубликованного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечается в материале, эти бактерии резистентны практически ко всем видам антибиотиков. Медики предупреждают, что новые микробы были обнаружены в 15 городах России, включая Москву и Санкт-Петербург.

Эксперты расценивают ситуацию как очень опасную и настаивают на скорейшем принятии действенных мер.

В списке 12 видов бактерий, устойчивых к действию антибиотиков и представляющих наибольшую угрозу для здоровья человека. Самыми опасными названы ацинетобактеры, вызывающие инфекционные процессы, включая менингиты и сепсис, синегнойная палочка, вызывающая абсцессы и нагноения и энтеробактерии, которые вызывают множество инфекций – от поражения мочевых путей до заражения крови.

- Устойчивость к антибиотикам набирает масштаб, и наш арсенал методов лечения стремительно истощается, – сообщил помощник генерального директора ВОЗ по вопросам систем здравоохранения и инноваций доктор Мари-Поль Кини.

По его мнению, если полагаться только на рыночные механизмы, новые антибиотики появятся слишком поздно.

Как писали ранее «Известия», в этом году Минздрав завершит разработку национального плана действий по борьбе с устойчивостью к антимикробным препаратам.

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