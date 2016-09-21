Установлено место взрыва в фюзеляже A321

Следователи установили места взрывного воздействия на фюзеляж российского лайнера Airbus A321, который упал на Синае в октябре прошлого года, сообщают «Известия» со ссылкой на официального представителя СК РФ.

Как сообщил, официальный представитель СКР, также были установлены области последующего разрушения. В настоящий момент результаты проведенного исследования переданы комиссии экспертов, которые проводят комплексную криминалистическую экспертизу происшествия.