Установлено место взрыва в фюзеляже A321
Следователи установили места взрывного воздействия на фюзеляж российского лайнера Airbus A321, который упал на Синае в октябре прошлого года, сообщают «Известия» со ссылкой на официального представителя СК РФ.
Как сообщил, официальный представитель СКР, также были установлены области последующего разрушения. В настоящий момент результаты проведенного исследования переданы комиссии экспертов, которые проводят комплексную криминалистическую экспертизу происшествия.
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