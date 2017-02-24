Установлена причина смерти Ким Чен Нама

Сводный брат лидера КНДР Ким Чен Нам мог скончаться в результате отравления веществом нервно-паралитического действия VX.

По словам главы национальной полиции Малайзии Халида Абу Бакара, данное вещество было обнаружено экспертами при взятии проб с лица и глаз покойного. Он добавил, что специалисты еще проводят дополнительные анализы, сообщает ТАСС.

Происхождение вещества малазийская полиция не выяснила. Эту задачу затрудняет малое количество химиката.

VX – вещество без цвета и запаха. Отнесено ООН к категории химического оружия массового поражения и запрещено соответствующей Конвенцией всемирной организации.