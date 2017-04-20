Установлен заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга

Глава ФСБ России Александр Бортников объявил, что заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга установлен.

Он объяснил, что называть имя заказчика ФСБ пока не спешит, и что информировать о деталях процесса граждан будут постепенно, передает Interfax.

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 15 человек, в том числе предполагаемый террорист. Еще более 50 человек получили ранения. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов.

17 апреля ФСБ сообщила, что подозреваемый в подготовке террориста-смертника 26-летний Аброр Азимов задержан в Одинцовском районе Московской области. Басманный суд Москвы отправил его под арест до начала июня.

19 апреля ФСБ РФ сообщила, что по делу о теракте в поселке Московский (новая Москва) задержан старший брат организатора расследуемого преступления Аброра Азимова - Акрам Азимов, 1988 года рождения.