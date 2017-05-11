Установлен еще один подозреваемый к теракту в Петербурге
В деле о теракте в метро Санкт-Петербурга появился еще один подозреваемый. Он объявлен в федеральный розыск.
Речь идет о близком друге смертника Акбара Джалилова – 24-летнем Фаррухе Таджибаеве. По данным ФСБ, он приехал в Россию из Киргизии и работал в одном из столичных ресторанов.
Перед терактом он перебрался в Санкт-Петербург, где вместе с братьями Азимовыми направлял действия смертника. После этого он скрылся и в настоящее время его местонахождения неизвестно, сообщает Nation News.
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