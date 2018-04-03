Установлен источник запаха ацетона в Москве
Жители московского района Перово, расположенного на востоке столицы, пожаловались на резкий запах ацетона в воздухе.
Службы МЧС установили, что источником неприятного запаха является завод «Центрстрой», занимающийся разливом красок.
Специалисты завода, расположенного на улице Энтузиастов, дом 10А, допустили утечку продукции в коллектор теплосетей.
Материалы дела будут переданы в правоохранительные органы, сообщает «РИА Новости».
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