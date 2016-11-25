Установлен факт применения боевиками иприта против населения Алеппо
В сирийской провинции Алеппо боевики применяют против мирного населения боевое отравляющее вещество иприт. Об этом заявили российские эксперты.
Специалисты Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ провели экспресс-анализ неразорвавшегося снаряда, который был найден в сентябре в населенном пункте Марат-Ум-Хауш. Анализ его содержимого показал наличие иприта. Боеприпас был отправлен в российский Центр по примирению для дальнейшего исследования, сообщает ТАСС.
Кроме того, одна из пострадавших в результате даров по жилым кварталам в сентябре описала симптомы поражения, которые соответствуют воздействию иприта.
Ранее в местах атак террористов в ряде районов Алеппо были найдены снаряды со следами белого фосфора и хлора.
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