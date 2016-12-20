На установку памятника Даниле Багрову в Петербурге собрали 350 тысяч рублей

На установку памятника герою кинофильмов «Брат» Даниле Багрову в Санкт-Петербурге собрали более 350 тысяч рублей.

Монумент моет быть установлен на Садовой улице, площадке около метро «Приморская» или Большой Морской улице.

Авторы кампании по сбору средств намерены сделать макет, а после этого запустить второй этап сбора средств на его изготовление в бронзе и установку, сообщает «Санкт-Петербург.ру».