На установку памятника Даниле Багрову в Петербурге собрали 350 тысяч рублей
На установку памятника герою кинофильмов «Брат» Даниле Багрову в Санкт-Петербурге собрали более 350 тысяч рублей.
Монумент моет быть установлен на Садовой улице, площадке около метро «Приморская» или Большой Морской улице.
Авторы кампании по сбору средств намерены сделать макет, а после этого запустить второй этап сбора средств на его изготовление в бронзе и установку, сообщает «Санкт-Петербург.ру».
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