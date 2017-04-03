В США установили памятник Юрию Гагарину

В США перед началом работы 33 космического симпозиума установили бюст первого космонавта Земли Юрия Гагарина.

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров на церемонии открытия сказал, что надеется, что открытие бюста Гагарина в американском городке Колорадо-Спрингс - это большое событие не только для профессионалов, но и для молодежи, которая несет в космическую индустрию новую энергию и новые идеи – сообщает «Экономика сегодня».

В торжественной церемонии кроме Комарова учавствовали заместитель генерального директора по международному сотрудничеству Сергей Савельев, генеральный консул России Сергей Петров, представители российского посольства и другие.