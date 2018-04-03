СКР установил всех причастных к теракту в Петербурге
По уголовному делу о теракте в петербургском метро арестованы 11 человек.
В их число входят заказчик преступления, организатор и исполнители. Их удалось вычислить путем скрупулезного анализа «электронных следов», которые злоумышленники оставили, используя для связи современные методы коммуникации, сообщает телеканал «360» со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.
Она добавила, что теракт совершен членами исламистской группировки, но не сообщила ее названия.
Взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля 2017 года. Погибли15 человек и еще свыше50 пострадали.
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