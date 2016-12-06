СКР установил причастных к обстрелам территории РФ офицеров ВСУ

Следственный комитет России установил личности офицеров ВС Украины, причастным к артиллерийским обстрелам российской территории летом 2014 года.

Речь идет о командире 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Андрее Грищенко и командире 27-го реактивного артиллерийского полка полковнике Валерии Исмаилове.

Ведомство заочно предъявило им обвинения по статьям «Убийство», «Покушение на убийство», «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», сообщают «Народные новости» со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.