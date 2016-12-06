СКР установил причастных к обстрелам территории РФ офицеров ВСУ
Следственный комитет России установил личности офицеров ВС Украины, причастным к артиллерийским обстрелам российской территории летом 2014 года.
Речь идет о командире 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Андрее Грищенко и командире 27-го реактивного артиллерийского полка полковнике Валерии Исмаилове.
Ведомство заочно предъявило им обвинения по статьям «Убийство», «Покушение на убийство», «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», сообщают «Народные новости» со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.
Следующая новость Путин утвердил доктрину информбезопасности России
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии