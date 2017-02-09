ЦБ РФ установил курсы доллара и евро на 10 февраля

Банк России установил официальный курс доллара США с 10 февраля в размере 59,0235 рубля, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,83 процента.

Официальный курс евро с 10 февраля составляет 63,0253 рубля, что на 0,67 процента выше, чем днем ранее, сообщает «Интерфакс».