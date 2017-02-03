ЦБ установил курсы доллара и евро на 4 февраля

Банк России установил официальный курс доллара США с 4 февраля в размере 59,3137 рубля, сообщает пресс-служба регулятора.

Таким образом, стоимость доллара снизилась на 0,67 копейки по сравнению с предыдущим днем.

Официальный курс евро с 4 февраля составляет 63,8156 рубля, что на 0,92 копейки ниже, чем днем ранее.