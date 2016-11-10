МИД РФ установил контакты с командой Трампа в ходе предвыборной кампании
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что Россия поддерживала контакты с представителями команды республиканца Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании.
По его словам, контакты будут продолжены и после выборов.
Рябков отметил, дальнейшие контакты зависят от последовательности тех или иных действий, а также от ситуации и от вопросов, которые будут стоять на повестке. Об этом сообщает «Интерфакс».
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