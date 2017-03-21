США устанавливают ограничения на провоз электроники в самолетах
Власти США решили запретить авиапассажирам из ряда стран ввоз в страну электронных устройств.
В частности, запрет распространяется примерно на 10 авиаперевозчиков, осуществляющих рейсы в США из Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции.
ИА Regnum, ссылаясь на зарубежные СМИ, уточняет, что речь идет о рейсах в Детройт, Монреаль, Нью-Йорк и Чикаго. Запрещается ввоз и пользование во время полета ноутбуками, планшетами, фотоаппаратами и DVD-плеерами. Повод для введения ограничений не называется. В то же время американские власти утверждают, что запрет никак не связан с угрозой терроризма.
По ведениям СМИ, примеру США в ближайшее время намерена последовать Великобритания.
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