МИД РФ устал от «капризов» администрации Белого дома и Госдепа США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя заявление Белого дома и Госдепартамента США о том, что гуманитарная пауза, введенная Москвой в сирийском Алеппо 4 ноября, не принесла никакой пользы, отметил, что угодить американской стороне невозможно.

- Хочется спросить тех, кто это произносит: вы что, предлагаете, чтобы мы возобновили полеты нашей авиации и удары? Степень капризности этих людей поражает. Им не угодишь вообще, - цитирует Рябкова «Интерфакс».

По словам дипломата, Россия продолжит практику введения гуманитарных пауз в Алеппо, что бы об этом ни говорили в США.

- Все, что мы делаем там, мы делаем, во-первых, в интересах борьбы с терроризмом, во-вторых, в интересах облегчения гуманитарной ситуации, смягчения и преодоления кошмара, в котором люди в Алеппо и его окрестностях живут уже долгое время. Мы сами доставляем туда помощь, наши военные, рискуя жизнью, обеспечивают, где можно, медицинскую эвакуацию, содействие больным и раненым, а вокруг стоит, фигурально выражаясь, группа критиканов, которыми движут совсем другие соображения. И что бы мы ни делали, наносим удары – плохо, не наносим удары – плохо, открываем гуманитарные коридоры – плохо, говорим о том, что нужно выдавливать террористов – тоже плохо. Все плохо, - констатировал Рябков.

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что вести диалог на такой основе просто бессмысленно и предложил Белому дому и Пентагону объективно посмотреть на собственные действия в Сирии и Ираке.