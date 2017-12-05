В Уссурийске в армию призвали семилетнего мальчика
Ошибка детской больницы привела к получению повестки в военкомат семилетнему мальчику в Уссурийске.
Ему предписали встать на воинский учет.
Детская больница ошиблась при составлении данных на одну цифру – 2010 и 2001 год рождения.
В военкомате пояснили, что ни родителям, ни ребенку появляться в военкомате не нужно, ошибка выявлена, и за неявку в учреждение никаких действий со стороны военкомата не последует.
Отмечается, что вместе с семилетним внуком в военкомат планировал сходить дедушка, сообщает РИА Новости.
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