В Уссурийске в армию призвали семилетнего мальчика

Ошибка детской больницы привела к получению повестки в военкомат семилетнему мальчику в Уссурийске.

Ему предписали встать на воинский учет.

Детская больница ошиблась при составлении данных на одну цифру – 2010 и 2001 год рождения.

В военкомате пояснили, что ни родителям, ни ребенку появляться в военкомате не нужно, ошибка выявлена, и за неявку в учреждение никаких действий со стороны военкомата не последует.

Отмечается, что вместе с семилетним внуком в военкомат планировал сходить дедушка, сообщает РИА Новости.