Успешным людям сложнее одолеть депрессию

Группа психологов из Италии, Бельгии и Израиля выяснили, что благополучных людей гораздо сложнее уберечь от депрессий. Чтобы это обосновать, эксперты провели ряд исследований. Сначала психологи изучили психику 650 человек, а также их реакцию на лечение медицинскими препаратами.

Ученые заметили, что из всего числа испытуемых 336 человек имели высокооплачиваемую работу и занимали высокие должности, прочие были рядовыми сотрудниками. Исследование показало, что более 50% людей, которые стараются достичь высот в карьере, выходили из депрессии весьма долго и тяжело. Им не помогали антидепрессанты, тогда как обычные работники без проблем проходили восстановительный курс, сообщает «Актуальные Новости».

Ученые считают, что успешным в карьере может стать перфекционист, потому как такой человек будет отличаться критичным взглядом не только к остальным, но главным образом к себе. Собственно это может вызвать огромное количество стрессов, поэтому медицинские препараты здесь бессильны.

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