Успенский собор в Татарстане попал в список всемирного наследия

Успенский собор в Свияжске включили в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом организация рассказала в своем Twitter. В сообщении говорится: «Только что в список всемирного наследия внесен Собор Успения Пресвятой Богородицы на острове-граде Свияжск».

Город Свияжск расположен в месте слияния рек Волга и Свияга. Сегодня он является одним из популярнейших туристических мест Татарстана. На острове, помимо Успенского собора, находятся 18 памятников исторического наследия, пишет РИА Новости.