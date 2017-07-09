Успенский собор в Татарстане попал в список всемирного наследия
Успенский собор в Свияжске включили в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО.
Об этом организация рассказала в своем Twitter. В сообщении говорится: «Только что в список всемирного наследия внесен Собор Успения Пресвятой Богородицы на острове-граде Свияжск».
Город Свияжск расположен в месте слияния рек Волга и Свияга. Сегодня он является одним из популярнейших туристических мест Татарстана. На острове, помимо Успенского собора, находятся 18 памятников исторического наследия, пишет РИА Новости.
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