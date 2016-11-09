Успех Трампа принес богатейшим людям планеты совокупную потерю 41 млрд долларов

В результате победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США богатейшие люди планеты потеряли как минимум 41 миллиард долларов из-за падения мировых рынков.

Как подсчитали аналитики, больше всех пострадал богатейший человек Мексики Карлос Слим-Элу: его состояние уменьшилось на 5,1 миллиарда долларов, или на 9,2 процента. Состояние 10 мексиканских миллиардеров сократилось всего на 6,5 миллиарда долларов. В частности, Ева Гонда Ривера, которая находится на четвертом месте в стране по величине состояния, потеряла 487 миллионов долларов, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

В середине октября Трамп обвинял Слима-Элу, который является акционером газеты The New York Times, во влиянии на американские выборы. Саму газету Трамп называл «самым коррумпированным изданием».

Вместе с тем накануне выборов богатейшие люди планеты увеличили свое совокупное состояние на 35 миллиардов долларов благодаря укрепившимся в понедельник надеждам на победу Хиллари Клинтон.

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