Успех человека объяснили волей случая
Самые успешные люди не талантливее, умнее и работоспособнее остальных, они обязаны своим положением воле случая, заявили ученые из Университета Катании в Италии.
Такой вывод сделали исследователи, создав компьютерную симуляцию жизни на основе реального распределения богатств в мире. В ней 10% всех благ принадлежат 85% населения, при этом талант, интеллект и работоспособность распределены равномерно между всеми, передает «РИА Новости».
Сначала компьютер смоделировал тысячу агентов среднего уровня одаренности с небольшим отклонением. Оказалось, что ни один из них не был умнее и трудоспособнее других.
Затем в модель внесли случайные события, которыми вирутальные участники могли воспользоваться, чтобы повысить собственное благосостояние. В итоге 20% агентов завладели 80% богатств.
Таким образом, к успеху пришли люди со средними способностями. В то же время им везло в виртуальной жизни.
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