Успех человека объяснили волей случая

Самые успешные люди не талантливее, умнее и работоспособнее остальных, они обязаны своим положением воле случая, заявили ученые из Университета Катании в Италии.

Такой вывод сделали исследователи, создав компьютерную симуляцию жизни на основе реального распределения богатств в мире. В ней 10% всех благ принадлежат 85% населения, при этом талант, интеллект и работоспособность распределены равномерно между всеми, передает «РИА Новости».

Сначала компьютер смоделировал тысячу агентов среднего уровня одаренности с небольшим отклонением. Оказалось, что ни один из них не был умнее и трудоспособнее других.

Затем в модель внесли случайные события, которыми вирутальные участники могли воспользоваться, чтобы повысить собственное благосостояние. В итоге 20% агентов завладели 80% богатств.

Таким образом, к успеху пришли люди со средними способностями. В то же время им везло в виртуальной жизни.