Успех человека объяснили волей случая

Самые успешные люди не талантливее, умнее и работоспособнее остальных, они обязаны своим положением воле случая, заявили ученые из Университета Катании в Италии.

Такой вывод сделали исследователи, создав компьютерную симуляцию жизни на основе реального распределения богатств в мире. В ней 10% всех благ принадлежат 85% населения, при этом талант, интеллект и работоспособность распределены равномерно между всеми, передает «РИА Новости».

Сначала компьютер смоделировал тысячу агентов среднего уровня одаренности с небольшим отклонением. Оказалось, что ни один из них не был умнее и трудоспособнее других.

Затем в модель внесли случайные события, которыми вирутальные участники могли воспользоваться, чтобы повысить собственное благосостояние. В итоге 20% агентов завладели 80% богатств.

Таким образом, к успеху пришли люди со средними способностями. В то же время им везло в виртуальной жизни.

Новости по теме
Теги:
Места: Европа
События: наука
Персоны: ученые
Следующая новость В Китае примутся за разработку стандарта мобильной связи 6G

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО